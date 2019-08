A pochi giorni di distanza dall'esonero di Mano Menezes, il Cruzeiro ha annunciato di avere un nuovo allenatore. Si tratta di Rogerio Ceni, iconico ex portiere (passato alla storia per essere un vero e proprio specialista delle punizioni) reduce dalle esperienze alla guida del "suo" San Paolo, club in cui aveva militato ben 23 anni da calciatore e del Fortaleza, ha firmato un contratto che scade nel dicembre 2020 con la compagine brasiliana, attualmente invischiata in zona retrocessione nel Brasilerao. Ecco il tweet contenente l'annuncio.

Diretoria confirma Rogério Ceni como novo treinador do Cruzeiro Esporte Clube. Leia em: https://t.co/kKsFXdYXRs#RogérioCeniÉCruzeiro pic.twitter.com/CpPsPpfdbY — Cruzeiro Esporte Clube (@Cruzeiro) August 11, 2019