© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dani Alves ha firmato per il San Paolo in Brasile! L'ex esterno della Juventus, svincolato dopo l'ultima esperienza al PSG, ha firmato con i brasiliani fino al 2022. Il club paulista gli ha anche dedicato un video di benvenuto oltre che la maglia numero 10, storica in Brasile come in tutto il mondo del calcio.