UFFICIALE: Deportivo Cali, preso l'ex blucerchiato Carbonero

© foto di Federico Gaetano

Era già tornato in patria da circa un anno e mezzo, e adesso c'è una nuova avventura in vista per Carlos Carbonero, centrocampista colombiano classe '90 che in Italia abbiamo osservato in azione con le maglie di Cesena prima e Sampdoria poi. L'interno di centrocampo 28enne ha lasciato il Curtuluà per trasferirsi nel più blasonato Deportivo Cali. Questo l'annuncio pubblicato tramite i profili social ufficiali della società colombiana: