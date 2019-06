UFFICIALE: Flamengo, è Jorge Jesus il nuovo allenatore

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Jorge Jesus, ex allenatore del Benfica tra il 2009 e il 2015 e poi dello Sporting CP per i tre anni successivi, oltrepassa l’Oceano e vola in Brasile. Il Flamengo infatti ha annunciato che il prossimo allenatore sarà proprio il portoghese, che da metà giugno salirà in sella al club brasiliano, con il quale ha trovato l’accordo per un anno di contratto.