© foto di Alberto Fornasari

Luis Jimenez, trequartista cileno 35enne che in Italia ha vestito numerose maglie, tra cui quelle di Ternana, Fiorentina ed Inter, ha lasciato da qualche ora la squadra del Palestino, in patria, per tentare una nuova avventura internazionale che lo vedrà partecipare al prossimo campionato dell'Arabia Saudita, per la sua terza esperienza orientale dopo aver già militato nei tornei di Qatar ed Emirati Arabi Uniti, dato che viene segnalato in procinto di unirsi all'Al-Ittihad. Ad annunciare la sua partenza dalla compagine cilena, il sito ufficiale del club.