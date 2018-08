UFFICIALE: Il nazionale peruviano Guerrero passa all'Internacional

Cambio di casacca per Paolo Guerrero. L'attaccante 34enne, che ha partecipato all'ultima edizione dei Mondiali dopo essere stato riabilitato all'ultimo istante da una squalifica pregressa per poter giocare con il suo Perù, è infatti passato dal Flamengo all'Internacional de Porto Alegre, club con il quale ha firmato per i prossimi tre anni.