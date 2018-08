UFFICIALE: Jonathas torna in patria. Va in prestito al Corinthians

© foto di Federico De Luca

Dopo oltre dieci anni di militanza nei vari campionati europei, l'attaccante brasiliano Jonathas, classe '89, è tornato in patria in vista della prossima stagione. Come si apprende dalle pagine ufficiali del Corinthians, infatti, il Timao lo ha preso in prestito fino alla prossima estate dai tedeschi dell'Hannover, laddove era approdato nella scorsa sessione estiva.