UFFICIALE: Jorge Sampaoli non è più il ct dell'Argentina

Quasi in concomitanza con l'affermazione della Francia sul tetto del Mondiale, arriva anche l'annuncio dell'AFA: Jorge Sampaoli, dopo una Coppa del Mondo deludente e zeppa di polemiche esterne ed intestine disputata dall'albiceleste, ha annunciato tramite i propri canali di comunicazione la risoluzione del contratto con l'allenatore ex Siviglia, che aveva portato anche il Cile a vincere la Coppa America in passato. La rescissione è stata consensuale, si apprende dal sito della federcalcio argentina. Adesso l'AFA andrà alla ricerca del suo sostituto: in pole sembrerebbe esserci Gareca, ormai ex ct del Perù.