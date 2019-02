Maicon Marques torna in Brasile. Dopo aver rescisso il suo contratto con l'Antalyaspor, il calciatore classe '90 ha sottoscritto un contratto valido fino a dicembre 2021 con l'Atletico Mineiro.

📃✍🏽⚫⚪ Maicon fecha com o Galo! O contrato do atacante com o clube vai até dezembro de 2021.

Vamos, #Galo! 🏴🏳 pic.twitter.com/4PO38Sn69M

— Atlético (@Atletico) 14 gennaio 2019