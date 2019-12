© foto di Federico De Luca

Dopo Diego Forlan nuovo allenatore del Penarol, c'è un altro ex calciatore di Serie A e Liga pronto a sbarcare su una panchina di una grande uruguaiana. Si tratta dell'ex portiere della Fiorentina, Gustavo Munua. Il quarantunenne di Montevideo lascerà il Cartagena in Spagna per tornare alla guida del Nacional che ha già guidato dopo il ritiro nel 2015. E' arrivato l'annuncio ufficiale e dal 1 gennaio sarà in carica.