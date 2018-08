UFFICIALE: Niente Bari per Andrada. Ha firmato con l'Union Santa Fe

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'attaccante Federico Andrada, arrivato a Bari nello scorso mercato di gennaio, non farà parte del nuovo club nato dopo il fallimento di quello targato Giancaspro come si era vociferato nei giorni scorsi. Il calciatore è infatti tornato in patria firmando un contratto con l'Union Santa Fe come comunica il club argentino.