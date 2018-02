UFFICIALE: Paranà, ecco Pereira dalla Juventus

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al termine di una lunga trattativa, arriva l'ufficializzazione del passaggio di Matheus Pereira (19) dalla Juventus al Paranà. Il centrocampista brasiliano torna così in patria dopo diciotto mesi passati in Europa fra Empoli, Juventus e Bordeaux. L'annuncio è stato pubblicato sul sito di riferimento del club con sede a Curitiba.

"Sono contento della possibilità di tornare in Brasile e giocare per la Serie A", racconta Pereira che nella sua avventura nel vecchio Continente si sente migliorato: "Principalmente in Italia, dove sono rimasto più a lungo. È un calcio molto tattico e mi sono evoluto. Vengo in un grande club con un'ottima struttura. Mi stavo allenando normalmente, quindi sono a disposizione del comitato tecnico".