UFFICIALE: Ricky Alvarez all'Atlas: "Entusiasta per questa nuova sfida"

© foto di Federico Gaetano

Ricky Alvarez nei giorni scorsi ha rescisso il suo contratto con la Sampdoria ed è diventato un nuovo calciatore dell'Atlas. Felice per la nuova esperienza in messico il fantasista argentino, che tramite Twitter ha mandato un messaggio ai suoi nuovi tifosi: "Nuova sfida. Grazie Atlas per questa nuova opportunità nella mia carriera. Sono molto entusiasta per tutto ciò che verrà".