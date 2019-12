Il post-Sampaoli, in casa Santos, si chiama Jesualdo Ferreira. L'esperto tecnico portoghese ha infatti trovato un accordo annuale col club brasiliano, come annunciano i canali ufficiali del Peixe. Ferreira, classe '46, vanta in carriera diverse esperienze sulle panchine di Braga, Benfica, Porto (sei titoli vinti), Malaga, Panathinaikos e Sporting CP, solo per citare le più importanti.

