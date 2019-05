UFFICIALE: Si ritira a 40 anni l'ex romanista Juan

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Dopo aver vinto il campionato carioca con la maglia del Flamengo, si ritira a 40 anni Juan Silveira dos Santos, meglio noto come Juan. Vecchia conoscenza del calcio italiano per aver vestito la maglia della Roma dal 2007 al 2012 vincendo una Coppa Italia e una Supercoppa italiana, il difensore appende le scarpe al chiodo con un palmarés che l'ha visto vincere per due volte Copa América con il Brasile. Con la Seleção ha inoltre preso parte a due Mondiali.