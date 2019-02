© foto di Federico De Luca

Terminata, almeno per ora, l'esperienza europea di Carlos Salcedo. Il difensore messicano ex Fiorentina ha infatti lasciato l'Eintracht Francoforte, la squadra in cui era approdato dopo l'anno in viola, per tornare in patria. Ad annunciarlo, tramite i suoi canali ufficiali, è il Tigres, club che lo aveva lanciato dopo avergli fatto fare la trafila nelle giovanili.