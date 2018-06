UFFICIALE: Universidad de Chile, rinnovo annuale per Mauricio Pinilla

JUVENTUS, PERIN FINO AL 2022 ED EMRE CAN SI LIBERA DAL LIVERPOOL. NAPOLI, INSIDIA ARSENAL PER TORREIRA. ROMA, BERARDI PISTA CALDA. INTER, IDEA PICCINI DELLO SPORTING LISBONA. GENOA, UFFICIALE L'ARRIVO DI PIATEK DAL CRACOVIA JUVENTUS La Juventus punta forte su Federico Chiesa....

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'8 giugno

Arzachena, Cancelli nel mirino di tre club di C

L'editoriale sulla C - Siena teatro di episodi strani. Ma basta polemiche

Alessandria, in pole per la panchina c'è Giovanni Lopez

Serie C, le designazioni arbitrali delle semifinali di ritorno

Pro Patria, dopo promozione e Scudetto arriva il rinnovo per Javorcic

Rimini, rinnovo per Andrea Brighi

Asta-Cuneo, Filippi-Olbia e Pagana-Siracusa: il punto sulle panchine di C

Ternana, per la porta c'è l'idea Furlan

Catanzaro, è fatta per Pambianchi

Livorno, per l'attacco spunta l'argentino Ferrari

Alessandria, pronto un annuale con opzione per Lopez

Catanzaro, piace Barillà: il centrocampista in uscita dal Parma

Piacenza, sfida a Rieti e Ravenna per Selvaggio

Triestina, duello con il Vicenza per Chinellato

Sambenedettese, corsa a tre per la panchina rossoblu

Matera, spunta Gaetano Fontana per la panchina

Juve Stabia, per Mastalli si scalda la pista Salernitana

Mauricio Pinilla ha rinnovato per un'altra stagione con l'Universidad de Chile. L'attaccante cileno, vecchia conoscenza della Serie A, continua così a giocare a 34 anni suonati.

