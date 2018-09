UFFICIALE: Uruguay, il Maestro non si arrende. Tabarez altri 4 anni

TOP NEWS Ore 20 - Thiago Silva può tornare in Italia. Lautaro recupera

Spalletti: "Totti? Non rispondo, prima leggerò il libro poi parlerò"

Le ultime su Bologna-Roma: chance per Pastore, c'è Perotti

Le ultime su Chievo-Udinese: possibile sfida polacca in attacco dal 1'

Le ultime su Milan-Atalanta: Gattuso coi titolari. Rebus Gomez per Gasp

Empoli, è fatta per il rinnovo di Krunic fino al 2022

Spal, Semplici: "Non mi aspettavo i 9 punti. Fiorentina esame importante"

Sassuolo, Sensi: "Stasera non c'è CR7 ma l'Empoli ha buoni giocatori"

Empoli, Terracciano: "Per noi sarà un banco di prova importante"

Empoli, Corsi: "Non ci possiamo accontentare dei complimenti"

Criscito: "Bellissimo rapporto con Mancini. L'Italia può far bene"

Oscar Tabarez ha rinnovato con la Seleccion dell'Uruguay. Il Maestro ha prolungato per altre quattro stagioni con la Celeste. Classe 1947, è alla guida della Seleccion insieme a Celso Otero, Mario Rebollo e José Herrera dal marzo del 2006.

