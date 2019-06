UFFICIALE: Vélez, triplo colpo. C'è anche l'ex romanista Gago

Triplo colpo di mercato per il Vélez Sarsfield che si è assicurato l'ex romanista Fernando Gago in prestito per un anno, con diritto di riscatto, dal Boca Juniors. Altro arrivo in prestito, questa volta secco, è Maximiliano Romero, attaccante dal PSV Eindhoven. Infine Tomas Ezequiel Guidara a titolo definitivo dal Belgrano. Il terzino, 23 anni, ha firmato un triennale.