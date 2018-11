Uruguay, Cavani dopo il fallo su Neymar: "In campo faceva molto caldo"

© foto di Imago/Image Sport

Edinson Cavani, attaccante dell'Uruguay e del PSG, ha parlato dell'amichevole persa contro il Brasile durante la quale è stato ammonito per un brutto fallo sul compagno di club Neymar: "E' sempre bello giocare contro una Nazionale di prestigio come il Brasile e affrontare campioni come Neymar e gli altri. A nessuno piace perdere, nessuno vuole perdere. Non si può parlare di partita amichevole. Per questo alcuni si sono arrabbiati in campo. Faceva caldo sul terreno di gioco, ma quando la gara è finita, tutti erano di nuovo tranquilli".