Uruguay, Ovacion Digital promuove tutti: da Caceres a Godin e Vecino

Ovacion Digital promuove gli italiani in campo nell'Uruguay contro il Perù, gara amichevole vinta 1-0 dalla Celeste. "Ben attento in attacco e in marcatura -scrive su Martin Caceres-, la presenza di Brian Rodriguez lo aiuta tanto". "La presenza era in dubbio -prosegue su Diego Godin-, ma ha fatto 90' di buon livello, con indicazioni a Vina e controllo su Paulo Guerrero". Su Matias Vecino. "Gioca da cinque e da otto, chiude come un difensore e attacca come una punta. Un'altra partitona in Nazionale e un'assistenza decisiva per il gol di Brian Rodriguez". Niente voto per Naithan Nandez e Rodrigo Bentancur.