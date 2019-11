© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Questa sera l'Uruguay giocherà in amichevole contro l'Ungheria. Sarà la panchina numero 201 per Oscar Tabarez con la Celeste. La duecentesima è stata raggiunta lo scorso 15 ottobre, contro il Perù. 72 anni, il tecnico è stato premiato con la targa della Guinnes World Records come allenatore che più di tutti nel mondo ha guidato la stessa selezione nazionale. Tabarez è alla seconda parentesi con l'Uruguay. La prima, dal 1988 al 1990 per poi tornare nel 2006. In queste 200 partite l'Uruguay ha vinto la Copa America nel 2011 ed è tornato grande ai Mondiali, semifinalista nel 2010 e nel 2014.