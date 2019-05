Uruguay U20, i convocati per il Mondiale: tre italiani in lista

© foto di Imago/Image Sport

Il ct dell'U20 dell'Uruguay Gustavo Ferreyra ha diramato i nomi dei convocati del Mondiale che si disputerà in Polonia tra maggio e giugno. Nella lista ci sono tre giocatori che militano in squadre italiane, uno solo in Serie A: Franco Israel, portiere della Primavera della Juventus; Edgar Elizalde, difensore del Pescara; Nicolas Schiappacasse, attaccante di proprietà del Parma.

Ecco la lista completa:

PORTIERI

R. Rodriguez (Indipendiente), Israel (Juventus), Silveira (Wanderers)

DIFENSORI

R. Araujo (Barcellona B), Ancheta (Danubio), Busquets (Penarol), M. Araujo (Wanderers), Caceres (Liverpool), Mendez (Corinthians), Elizalde (Pescara)

CENTROCAMPISTI

Acevedo (Liverpool), Barrios (Racing), Ginella (Wanderers), Sanabria (Atletico Madrid), Chacon (Danubio), Boselli (Peralada)

ATTACCANTI

Gomez (Defensor Sporting), S. Rodriguez (Nacional), B. Rodriguez (Penarol), Nunez (Penarol), Schiappacasse (Parma)