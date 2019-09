© foto di Federico De Luca

Proseguirà in Brasile la carriera di Fredy Guarin, centrocampista colombiano attualmente svincolato dopo l'avventura in Cina con la maglia dello Shanghai Shenhua. Dopo la lunga trattativa col Flamengo, chiusa con la fumata nera, accordo raggiunto con il Vasco da Gama, che adesso è al lavoro per tesserarlo: il termine ultimo per il tesseramento è previsto per la giornata odierna.