Vasco da Gama, Maxi Lopez: "Battere il Botafogo per la tranquillità"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Mercoledì notte si gioca il Classico brasiliano tra Botafogo e Vasco da Gama, valido per il ventottesimo turno del campionato brasiliano. Il Vasco è impegnato nella lotta per non retrocedere e avranno dalla loro la carica di Maxi Lopez, che nelle dieci partite giocate è stato uno dei più positivi. "Penso partita per partita, dobbiamo concentrarci per il prossimo incontro, non pensiamo pensare troppo al futuro. Vincendo potremo essere un po' più tranquilli", riporta Lance.