© foto di Nicolò Zangirolami/Image Sport

Rafael Dudamel non è più il commissario tecnico del Venezuela. 46 anni, lascia dopo quasi quattro anni e a tre mesi dall'inizio delle qualificazioni sudamericane per Qatar 2022. Sotto la sua guida il Venezuela è arrivato ai quarti di finale di Copa América. Secondo quanto riportato dalla stampa brasiliana dovrebbe attenderlo l'Atlético Mineiro. Il tecnico comunicherà in giornata il suo addio.