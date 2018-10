Vicepresidente Gremio critica Tite: "Chiama Everton e non Paqueta?"

Lucas Paqueta è centrale nelle discussioni in Brasile. Non solo sul mercato, visto che è promesso sposo del Milan, ma anche delle polemiche sulle scelte del ct Tite. "Mi è sempre piaciuto ma perché ha chiamato Everton e non lui?". A chiederlo è Duda Kroeff, vicepresidente del Gremio. "Non ha chiamato Paqueta per gli impegni del Flamengo. E noi? Giocavamo un amichevole?".