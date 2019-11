© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Il Napoli può sfondare il muro rosso della Kop". A dirlo è qualcuno che ad Anfield, con la maglia del Liverpool, ha giocato. Alberto Aquilani, oggi allenatore dell'Under 18 della Fiorentina, ha presentato la sfida tra i Reds e il Napoli a Il Mattino: "È uno stadio magico, dal primo istante ti dà sensazioni incredibili. E poi il pubblico ti spinge fino all'ultimo".

Come vede la sfida di mercoledì?

"Credo che il Napoli se la possa giocare. D'altro canto, ha battuto il Liverpool all'andata e in estate lo ha messo in difficoltà. Ancelotti è il tecnico giusto, degli azzurri mi piace soprattutto Fabian Ruiz: ho giocato contro di lui in Spagna, mi aveva già impressionato all'epoca".