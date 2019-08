© foto di Federico De Luca

Gaizka Mendieta è uno dei testimonial del programma dell'UEFA chiamato "Financial Management Training" che in sette moduli online punta a dare ai calciatori gli strumenti per avere una gestione oculata del patrimonio a disposizione, soprattutto visti i tanti giocatori che si sono trovati con gravi problemi finanziari a causa di truffe o investimenti fallimentari. A riportarlo è Gazzetta.it.