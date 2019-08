Boateng e gli auguri a Balotelli: "Chiamatelo matto, per me è incredibile"

Mentre Boateng sul campo si prende la scena nell'amichevole estiva contro il Galatasaray, e Mario Balotelli è invece al centro di molte voci di mercato che lo accostano anche alla Fiorentina, l'attuale numero 10 della Fiorentina sulle proprie Instagram Stories ha fatto degli auguri di compleanno particolari all'ex compagno ai tempi del Milan. Una serie di foto dei due giocatori nelle quali Boateng scrive: "Chiamatelo matto, chiamatelo arrogante, chiamatelo sopravvalutato. Io lo chiamo incredibile, come giocatore e come persona. Auguri fratello" tutto in inglese. Chissà che i due non possano ritrovarsi in futuro compagni di squadra proprio alla Fiorentina...