Bologna, 3 settimane di degenza per Mihajlovic. Obiettivo Lazio o Juve

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Ieri è iniziata la fase due della battaglia di Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, contro la leucemia. Come riporta il Corriere dello Sport la seconda degenza del 50enne allenatore serbo al Policlinico Sant'Orsola di Bologna durerà circa tre settimane costringendolo a saltare le gare del suo Bologna contro Brescia, Roma, Genoa e Udinese. La speranza è quella di rivedere Mihajlovic sulla panchina felsinea per la gara contro la Lazio al Dall'Ara (domenica 6 ottobre) oppure per quella successiva in casa dei campioni d'Italia della Juventus (sabato 19 ottobre).