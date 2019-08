Bournemouth-Lazio, le formazioni ufficiali: out Milinkovic, c'è Lazzari

Stasera la Lazio scenderà in campo contro il Bournemouth in amichevole e Simone Inzaghi ha scelto il suo undici di partenza, con Denis Vavro e Manuel Lazzari, arrivati in estate, come titolari. Out invece Sergej Milinkovic-Savic. Queste la formazione biancoceleste:

Bournemouth (4-4-2): Travers; Stacey, Daniels, Mepham, Simpson; Ibe, Suman, Lerma, Butcher; Fraser, Solanke.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Vavro, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Badelj, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.