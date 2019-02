Allenamento mattutino per il Cagliari in vista della sfida di venerdì contro l'Inter. Questo il report della seduta: "I rossoblù si sono allenati questa mattina ad Asseminello, in vista dell’impegno di campionato di venerdì sera alla Sardegna Arena contro l’Inter. Seduta aperta dall’attivazione tecnica con partitelle a campo ridotto. A seguire, sviluppi della fase difensiva ed esercitazioni su calci piazzati e serie di cross e tiri in porta. Infine, lavori tecnici individuali. In gruppo Kiril Despodov. Hanno lavorato parzialmente con la squadra Fabrizio Cacciatore e Cyril Théréau. Personalizzato per Walter Birsa e Filippo Romagna. Terapie per Alberto Cerri".