© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Verona Ivan Juric ha convocato 24 giocatori per la sfida contro il Cagliari. Assenti gli infortunati Bessa, Bocchetti e Di Carmine, mentre è presente per la prima volta in stagione il brasiliano Wesley Gasolina.

Portieri: Silvestri, Berardi, Radunovic

Difensori: Vitale, Faraoni, Rrahamani, Gunter, Kumbulla, Dawidowicz, Wesley Gasolina, Empereur, Adjapong

Centrocampisti: Veloso, Henderson, Verre, Zaccagni, Danzi, Pessina, Amrabat, Lazovic

Attaccanti: Stepinski, Pazzini, Salcedo, Tutino