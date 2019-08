© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Hellas Verona, alla presenza del Presidente Onorario Osvaldo Bagnoli, ha continuato nel pomeriggio la preparazione al Centro Sportivo Paradiso di Peschiera, in vista della gara di domenica sera sul campo del Lecce. La squadra, a cui si è aggregato ieri anche Matteo Pessina, ha iniziato con il lavoro di forza in palestra, per poi passare ad esercitazioni tattiche e partitelle a campo ridotto. La seduta in programma domani sarà a porte chiuse. Lo riporta il sito ufficiale dei gialloblù.