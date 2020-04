Il preparatore Marra: "Palestra all'aperto e crioterapia per per riatletizzare i giocatori"

Emanuele Marra, preparatore atletico con Montella al Milan, ha risposo alle domande de La Gazzetta dello Sport in merito alla possibile ripresa del campionato: "Quanto tempo servirebbe ai preparatori per riatletizzare i giocatori? Fondamentale sarà la valutazione delle condizioni di ciascun atleta e quindi sarà decisivo aver seguito il protocollo di lavoro quotidiano che in queste settimane stanno seguendo da casa. In tre settimane il corpo umano riannoda i fili anche sensoriali, ricollegando spazio e tempo. Certo, sarebbe ottimale avere a disposizione più di tre settimane. Ecco perché se tra la ripresa degli allenamenti e il riavvio del campionato trascorresse così poco tempo sarà necessario dare più spazio al lavoro con la palla".

Come si gestiranno caldo e recuperi rapidi? "Forse sarebbe il caso di iniziare ad approfondire i temi della meditazione, dello yoga, della cura del sonno e dell’alimentazione. E l’utilizzo della crioterapia immediata alla fine di ogni seduta. Sarà decisivo gestire al meglio ciascuna delle 24 ore quotidiane".