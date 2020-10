Inter-Milan, il doppio ex Serena: "Nerazzurri con più qualità, ma nel Milan c'è tanto di Pioli"

vedi letture

Il doppio ex Aldo Serena dà la sua lettura del derby Inter-Milan di sabato nel corso di un'intervista concessa ai microfoni di MilanNews.it: "L’assortimento della rosa dell’Inter ha qualche qualità in più, ma dalla parte del Milan, oltre all’ottimo lavoro della società, Stefano Pioli è riuscito ad avere le parole giuste per ogni giocatore, dai giovani che devono emergere, agli atteggiamenti dei padri di famiglia come Zlatan Ibrahimovic. Penso che in questo Milan ci sia tanto di Stefano”.