© foto di Insidefoto/Image Sport

Ai microfoni di Rai Sport, nel corso della trasmissione ‘Mese Azzurro’, è intervenuto il ct dell’Italia Under 21 Luigi Di Biagio: “È un anno che lavoriamo dietro a questa lista, si sono fatte tante valutazioni legate a tante situazioni. Magari vista da fuori ci si può chiedere qualcosa, ma c’è tanto lavoro dietro. Calabria? Purtroppo non c’erano le condizioni per rischiare. Su Pellegrini dopo attente valutazioni abbiamo deciso di non portarlo, anche perché fortunatamente l’Under 20 sta andando avanti per il suo percorso. È stata una delle scelte più difficili. Il modulo? La condizione fisica dei giocatori che arriveranno farà la differenza sulle mie scelte”.