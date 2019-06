Madrid, uomo nudo arrestato in centro: ha abusato di turista italiana

Un tifoso inglese è stato arrestato dalla polizia spagnola per atti osceni, violenza sessuale e aggressione a pubblico ufficiale. È successo tutto all'alba, a Puerta del Sol, dove un signore visibilmente ubriaco si è spogliato e ha cominciato a masturbarsi mentre dozzine di persone lo applaudivano. Poi ha abusato di una turista italiana, che ha reagito ma è stata colpita al volto ed è finita in ospedale. La ragazza ha subito sporto denuncia e gli ufficiali hanno individuato l'uomo in un bar, dove sono stati aggrediti. Sei agenti sono stati ricoverati presso la clinica Asepeyo, ma l'uomo è stato fermato e incriminato.

