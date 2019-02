Mastella: "Chiesa-Napoli? Oggi neanche Antognoni sarebbe rimasto"

Fonte: firenzeviola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Clemente Mastella, sindaco di Benevento, tifoso del Napoli e amico dei Della Valle ha parlato a Lady Radio prima dell'incontro di campionato di sabato tra Fiorentina e Napoli. Ecco quanto detto: "Fiorentina-Napoli? La Fiorentina è una squadra giovanile, che vive un po’ di alti e bassi. Il Napoli invece è una squadra che è più solida, vedremo poi come si comporterà nel continuo della stagione. Della Valle? Andrea ha detto che non vuole lasciare e che hanno puntato su un certo fair play, lo sento quotidianamente oramai. L’operoso silenzio di cui parlavo qualche tempo fa ha dato i suoi frutti, credo che saranno più presenti con media e tifosi. Chiesa? Venderlo sarebbe un bel sacrificio, non so quanto possa convenire. Sicuramente prenderesti tanti soldi, ma come potresti reinvestirli? La verità è che Antognoni nel calcio di oggi non sarebbe rimasto alla Fiorentina. Se i Della Valle rimarranno a Firenze nei prossimi anni? Io credo di sì. Stadio? E’ fondamentale per una squadra di calcio in questo momento avere uno stadio di proprietà, in quanto sono strutture che rendono molto per le società. Dobbiamo trovare degli accorgimenti per aiutare le società a realizzare gli impianti”.