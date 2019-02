Fonte: milannews.it

© foto di J.M.Colomo

Mattia Caldara ha lavorato anche oggi in gruppo: si tratta del secondo allenamento per intero con il resto dei compagni. Lo riferisce Sky Sport, che spiega che il giovane difensore rossonero, prima di essere nuovamente a disposizione della prima squadra per le gare ufficiali, dovrebbe giocare sabato con la Primavera contro il Palermo.