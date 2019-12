Milan, per l'Atalanta possibile ballottaggio Piatek-Leao

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riportato da Sky Sport, in vista di Atalanta-Milan, gara in programma per domenica alle 12.30, il tecnico rossonero Stefano Pioli sta pensando ancora sul possibile ballottaggio tra Piatek e Leao. Il portoghese è in crescita dopo il buon ingresso in campo contro il Sassuolo, ma il polacco potrebbe ancora essere avanti sul compagno di reparto.