Pagliuca: "Donnarumma miglior portiere italiano. Musso? Non mi fa impazzire"

Intervenuto nel corso della trasmissione "Calcio e Mercato" in onda su Telelombardia, l'ex portiere della Nazionale, Gianluca Pagliuca, ha commentato così possibile di Gigio Donnarumma al Milan e le voci su Musso: "Gigio Donnarumma, al momento, è il miglior portiere italiano. Chiunque al posto di Donnarumma è inferiore. Musso? Non mi fa impazzire, né per Milan né per l'Inter".