RMC SPORT - Sardella: "Allegri, ogni tanto ci vuole una pausa dai social"

Max Sardella, esperto social media manager, parla a RMC Sport Live Show dell’addio di Massimiliano Allegri al mondo social. Ma non solo.

Su Allegri

"Quando si disabilita un account momentaneamente, non c’è un motivo ben preciso. Io spezzerei una lancia in favore del mister. Gestire un media account è importante, ci devi mettere la testa. Magari ha pensato che ora conta solo il campo. Magari invece sta facendo un nuovo sito. Qui si è disattivato, non come fece Donnarumma all’epoca. Staccare un po’ dai social ci sta".

Su Icardi

"Oggi i social media sono l’ufficio stampa dei giocatori e Icardi ha imparato bene ad utilizzarli. Oggi un’altra prova di questo. Ci avrà messo parecchio a scriverlo, vuol dire che ci ha perso tempo. Saranno parole che faranno molto rumore. E’ un messaggio di distensione, un modo per riallacciare i rapporti. Si dovrà capire se i tifosi lo accetteranno, se lo ameranno ancora. Difficile ora con i social lavare i panni sporchi in casa. Uno sfogo ci può stare ogni tanto, ma ora è andato al di là. Ora è diventata più una commedia social. Che consiglio darei? Un giorno Crespo mi disse che il campo ha sempre ragione. Ed è così. Deve tornare in campo e tornare a fare quello che fa meglio".

Sul caso delle offese ad Astori dopo Fiorentina-Inter

"Non si possono educare tutti i tifosi. Quello che è successo è grave, bene la reazione della Fiorentina. Quello che avviene sui social non è mai frutto di un pensiero razionale. Mai dare spazio alle cose negative".