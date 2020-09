Serie A, Juve-Sampdoria all'esordio. Tutte le quote sulla prima giornata di campionato

Debutto in salita per la neo promossa Spezia con l'Udinese

(ANSA) - ROMA, 02 SET - Prima giornata di Serie A a impatto morbido per la Juventus del neo-allenatore Andrea Pirlo. Per il via della nuova stagione, il 19 e 20 settembre, i bianconeri ospiteranno la Sampdoria di Claudio Ranieri all'Allianz Stadium. Il successo dei padroni di casa è quasi scontato per i betting analyst di SNAI, che offrono la vittoria di Pirlo all'esordio a 1,30, complice il fatto che la Juventus non perde al debutto dal dal 2015-16, quando l'Udinese riuscì nell'impresa battendola 1-0. Da allora la squadra bianconera ha totalizzato quattro vittorie nei quattro campionati successivi. In tabellone, dunque, il segno «2» è lontanissimo a 10,00. Quota alta anche per il pareggio: 4,75. Ottime le possibilità di una partita ricca di gol: l'Under 2,5 è offerto a 2,40 mentre l'Over 2,5 - la scommessa su almeno tre reti complessive - vola a 1,50. Comincerà contro il Milan la nuova stagione del Bologna. Un inizio piuttosto complicato secondo SNAI che quota la vittoria dei rossoblù a 5,25. Ottime le possibilità dei rossoneri di confermare la netta superiorità dimostrata a luglio con il 5-1 a San Siro: un altro successo è offerto a 1,60, il pari invece è ben più alto a 3,75. Avvio in discesa anche per il Napoli, che a Parma partirà a 1,65 contro il 4,50 dei gialloblù. Più impegnativa, invece, la trasferta che attende la Roma targata Friedkin a Verona: il blitz giallorosso pagherebbe 2,20, i gialloblù inseguono a 2,85 Debutto in assoluto in Serie A per lo Spezia che affronterà l'Udinese alla Dacia Arena. Per i liguri non sarà un esordio facile visto che gli analisti danno la loro vittoria a 4,75. Il segno «X» è a 3,75 Gotti e i suoi sono quotati a 1,65. (ANSA).