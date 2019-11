© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sembrava essere riuscito a cambiare la direzione della corrente, Thiago Motta, eppure quest'oggi il suo Genoa ha perso ancora, e per di più una sfida salvezza molto importante come quella contro l'Udinese, alle prese a sua volta con un momento difficilissimo - tanto da aver anch'essa appena esonerato il tecnico, Tudor - ma comunque capace di passare con il risultato finale di 1-3 a Genova. A fine partita il pubblico del Ferraris ha riservato fischi sonori alla squadra rossoblù, intonando il coro "Vogliamo undici Grifoni". Il momento, per il Genoa, è tutt'altro che facile.