TMW RADIO - Di Marzio: "Inter, perché ti sei imputata con Icardi?"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto mister Gianni Di Marzio per dire la sua sui maggiori temi del momento. E in particolare ha parlato delle vicende riguardanti il club di Aurelio De Laurentiis.

Sul Napoli

"Il calciomercato del Napoli penso sia finito così, anche se secondo me non va bene così. Icardi? Non capisco perché l'Inter abbia deciso di impuntarsi così tanto. A Torino farei andare in panchina Lozano, ma secondo me per il resto della stagione sarà il titolare a destra con Insigne a sinistra. Mi dispiace per Callejon, bravissimo a fare le due fasi".

Su Dybala

"Il mercato è maledetto, si va dietro solo al nome. Servono giocatori adatti al modulo di gioco. Scambio con Icardi? Conte non lo farebbe".

Sul derby della Capitale

"Dzeko può essere l'uomo derby. Dall'altra parte credo in Immobile, che ho visto molto in palla in questo inizio di campionato. Di solito chi parte con i favori del pronostico non si conferma. Inzaghi ti riesce a motivare, ti fa giocare bene, è il favorito. Fonseca? In difesa la Roma fa tremare, se non organizza bene la fase difensiva, non copre con i centrocampisti, non so quanto tempo può avere con l'ambiente della Capitale".