Gianni Di Marzio è intervenuto su TMW Radio nel corso della trasmissione Maracanà.

Ribery?

"Quando arriva un grande giocatore è inutile guardare l'età. È un grande giocatore, fantasioso ed estroso: potrei anche diventare un tifoso della Fiorentina, come ero da ragazzo. Ribery l'anno scorso ha giocato trentotto partite, non è bollito".

Messi più forte di Ronaldo secondo uno studio.

"I giocatori non sono dei robot. Sono due fuoriclasse completamente diversi: uno ha potenza fisica, l'altro ha più fantasia".

Balotelli?

"Gli manca un po' di personalità, secondo me non è stato un leader. A Brescia può responsabilizzarsi di più e può superare questo esame. Per me non è un fuoriclasse, ma un buon giocatore troppo pubblicizzato. È la sua ultima chance".

Il Torino arrabbiato per la designazione arbitrale di Europa League.

"Basta col vittimismo. Davvero Rosetti si metterebbe in difficoltà con una designazione arbitrale?"