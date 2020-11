Caos Barça, sconfitto e senza leader: dopo l'Atletico ai microfoni si presenta il giovane Pedri

L'ultimo turno di Liga ha fatto emergere ancora una volta i problemi del Barcellona. Non solo a livello di gioco: ai catalani, sottolinea As manca un vero leader, che si assuma la responsabilità quando le cose vanno male. Un'assenza evidente al termine della sfida persa sabato contro l'Atletico Madrid: al triplice fischio, tutti i giocatori hanno lasciato il campo a testa china, dimenticandosi di parlare ai microfoni della tv che ha i diritti di trasmissione delle partite in Spagna. Ovviamente le critiche sono rivolte maggiormente a Messi che, in assenza di Piqué e Busquets, è colui che dovrebbe mostrare la faccia nei momenti più complicati. Lo stesso era accaduto lo scorso 24 ottobre, dopo il k.o. contro il Real Madrid, quando ai microfoni si presentò Sergino Dest, arrivato appena due giorni prima. Alla fine, a parlare è andato il giovane Pedri, diciassette anni e personalità da vendere.