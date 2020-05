Lione, l'8 giugno la data per riprendere gli allenamenti: obiettivo Juventus

vedi letture

Secondo quanto riferito da L'Equipe, il Lione avrebbe previsto il ritorno al centro sportivo per gli allenamenti per lunedì 8 giugno. Un modo per consentire alla squadra di ritrovare la forma gradualmente in vista dell'incontro con valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions contro la Juventus che potrebbe avere luogo a Torino il 7 o l'8 agosto.